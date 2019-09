Ein Theaterstück wie ein Buch

Mannheim.Was ist denn da los? Eine Theaterszene: Ein aufgeschlagenes Bilderbuch. Die linke Seite ist bunt. Die rechte Seite ist weiß. Auf Befehl des Generals darf keiner auf die rechte Buchseite! Die ist alleine für den General reserviert.

Grenze der Willkür

Und während sich die linke Buchseite immer mehr füllt und obwohl das Bitten um den Übertritt auf die rechte Seite immer lauter wird, bleibt die rechte Buchseite weiß. Doch dann passiert etwas, was alle, die es interessiert, am Mittwoch, 25. September, um 10 Uhr im Saal Junges NTM in Mannheim erfahren können. In einer ungewöhnlichen Inszenierung kommt dort nämlich das Bilderbuch „Hier kommt keiner durch!“ in der Regie von Carlos Manuel auf die Bühne und wirbelt die Regeln und Pflichten durcheinander, die oftmals den Alltag der Kinder bestimmen. Es geht dabei auch um willkürlich gesetzte Grenzen.

Prämierte Vorlage

Gemeinsam mit dem Ensemble und einem Multiinstrumentalisten als One-Man-Band entsteht ein theatrales Spektakel über Freiheiten und Grenzen für alle ab vier Jahren. „Hier kommt keiner durch!“ wurde im Jahr 2017 mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis ausgezeichnet. Autoren des Bilderbuchs sind Isabel Minhós Martins und Bernardo P. Carvalho.

Schauspieler und Musiker

Carlos Manuel entwickelt das ungewöhnliche Buch-Stück in Mannheim mit einem Musiker, einer Schauspielerin und einem Schauspieler. Er wurde 1968 in Luanda, Angola, geboren, wuchs in Brasilien auf und lebt heute als Regisseur in Berlin. Am Jungen Nationaltheater inszenierte er in der Spielzeit bereits 2017/18 „Die Konferenz der Vögel“. Dramaturginnen der Aufführung sind Ulrike Stöck und Lisa Zehetner. Für Bühne und Kostüm ist Vinzenz Hegemann verantwortlich, die Musik stammt von Peter Hinz. Der Aufführungsort Saal Junges NTM befindet sich in der Brückenstraße 2 (Kulturzentrum Alte Feuerwache am Alten Messplatz).

