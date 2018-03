Ein Tier wird zum Menschen

Anzeige

Mannheim.Wer hat schon mal einen Affen in Uniform gesehen? Niemand? Die Einwohner des nordenglischen Küstenstädtchens Hartlepool im Jahr 1814 auch nicht – ebenso wenig wie einen Franzosen. Doch sicher war ihr Hass auf Frankreich, mit dem sich England zur Zeit im Krieg befand.

Als einziger Überlebender eines gesunkenen französischen Schiffes wurde ein als Offizier verkleideter Affe an die englische Küste gespült. Für die Hartlepooler war die Sache klar: Eine Franzose ist das und da sie die hassten, machten sie dem Äffchen den Prozess.

Was sich anhört wie eine moderne Parabel auf Fremdenhass, ist wirkliche Legende in Hartlepool – und der Affe Maskottchen des örtlichen Fußballvereins. Nun zeigt das Junge Nationaltheater Mannheim für Kinder ab 10 Jahren in einer Uraufführung das Figurentheaterstück „Der Affe von Hartlepool“ unter der Regie von Mathias Becker nach dem gleichnamigen Comic von Wilfrid Lupano und Jérémie Moreau. Das Stück ist eine kritische Reflexion der Legende, mit der Becker für das Thema der Angst vor dem Fremden sensibilisieren möchte. Für seine Arbeit ging er auf die Suche nach den Spuren der Legende im heutigen Hartlepool. Info: Premiere: Freitag, 23. Februar, 18.30 Uhr, Saal Junges NTM (Alte Feuerwache). Karten unter 0621/1680 302. igl