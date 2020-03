Ein Trip in rauschhafte Klangwelten

Mannheim.Ausgeflippter Psychedelic Rock isländischer Art erklingt am Samstag, 7. März, um 21 Uhr im Alten Volksbad Mannheim. Dort spielt The Third Sound, das Projekt des isländischen Sängers Hákon Adalsteinsson. „All Tomorrow‘s Shadows“ heißt das aktuelle Album der Band, die einen Mix aus Post Punk, Garagenrock, Kraut Rock und 1960er-Jahre-Psychedelia bietet.

Das heißt, es gibt neben Adalsteinssons tiefer Gesangsstimme auch lange Instrumentalpassagen mit Klangexperimenten. Im Vorprogramm spielt ein Duo namens Frauentag, das laut Ankündigung „wie geschaffen für die moderne Frau“ sein soll. gespi

Info: Samstag, 7. März, 21 Uhr, Altes Volksbad, Mittelstraße 42, Mannheim. Der Eintritt ist frei, empfohlen wird 12 Euro (Verdienende) und 8 Euro (ermäßigt).

