Ein unvergessenes Fest

Mannheim.Es war eine Zeit des Aufbruchs in der ganzen Stadt, nicht nur eine sechsmonatige Blümchenschau: die Bundesgartenschau 1975 in Mannheim, mit 8,1 Millionen Besuchern die erfolgreichste derartige Veranstaltung überhaupt. Daran will das Marchivum nun ab Sonntag in einer Ausstellung erinnern.

„BUGA 75. Ein Fest verändert die Stadt“ ist die Ausstellung vom 24. März bis 18. August betitelt. Mit dem Ausbau des Luisen- und Herzogenriedparks, der Bebauung des Neckarufers, der Multihalle, dem Fernmeldeturm, der Fußgängerzone Planken und der Siedlung Herzogenried leistete sie nachhaltige, aber auch umstrittene Beiträge zur modernen Stadtentwicklung Mannheims. Ein umfangreiches Veranstaltungsprogramm und Attraktionen wie der Aerobus, der die Standorte im Stadtraum miteinander verband, oder die Gondolettas im Luisenpark bescherten ihr einen außerordentlichen Erfolg.

Viele Souvenirs

Die Ausstellung präsentiert vielfältige Exponate wie Fotos, Plakate, Ton- und Filmaufnahmen. Neben Objekten aus dem eigenen Bestand werden Leihgaben anderer Häuser sowie Schenkungen von Mannheimer Bürgern gezeigt.

„Mehr als erstaunt, was es alles gab“ ist Andreas Schenk. Der Historiker vom Marchivum und seine Kollegen bereiteten die Ausstellung vor. Ihr Aufruf an die Mannheimer, dafür Exponate zur Verfügung zu stellen, stieß laut Schenk „auf enorm große Resonanz“. Spardosen mit dem Emblem der Bundesgartenschau oder in Form des von Loriot gezeichneten „Jäger aus Kurpfalz“, Feuerzeuge, Vasen, Gläser, Postkarten, Streichholzbriefchen und Aufkleber in allen Formen und Größen wurden abgegeben. „Das war wohl das erste große Event, für das man so aufwendig überregional Werbung gemacht und so konsequent und vielfältig Merchandisingartikel produziert hat – und das immerhin schon in den 1970er Jahren“, betont Schenk.

Er freut sich, dass die Mannheimer davon viel aufgehoben haben – und er es jetzt ausstellen kann. Dazu kamen viele Broschüren, Programmhefte, Fotoalben und Filme. „Wir haben viele schöne Sachen bekommen“, so Schenk. „Die Bundesgartenschau 1975 ist ein Ereignis, an das ganz viele Menschen sehr viele positive Erinnerungen haben“, so der Historiker.

Die Sonderschau ist die erste Ausstellung im Ochsenpferchbunker, die vom Marchivum-Team selbst gestaltet wird. 500 Quadratmeter sind zu bespielen. Schenk und sein Team wollen aber nicht nur nostalgische Erinnerungen wecken und die enorme Aufbruchstimmung zeigen, sondern einen Zusammenhang zwischen der Bundesgartenschau und der gesamten Stadtentwicklung herstellen. Zugleich wolle man den Bogen schlagen zu den Planungen für eine erneute Bundesgartenschau in 2023 und zur aktuellen Freiraumplanung. Ebenso präsentiert werden die Entwürfe des Architektenwettbewerbs, wie die Multihalle erhalten, saniert und künftig sinnvoll genutzt werden könnte. Geplant ist zudem ein umfangreiches Rahmenprogramm.

Die Eröffnung ist am Samstag, 23. März um 13 Uhr. Der Eintritt ist an diesem Tag frei. Um 14 und 16 Uhr findet eine kostenlose Kuratorenführung statt. Öffnungszeiten danach Dienstag, Donnerstag bis Sonntag 10 bis 18 Uhr, Mittwoch 10 bis 20 Uhr, Eintritt fünf Euro, ermäßigt drei Euro. pwr

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 21.03.2019