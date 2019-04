Ein Zirkus tanzt in den Mai

Mannheim/Heidelberg.Die wahrscheinlich größte Sause durch die Walpurgisnacht in den Mai steigt am 30. Mai von 21 bis 2 Uhr im Schneckenhof des Mannheimer Schlosses: Die „Tanz in den Mai“-Sonderausgabe der „DasDing Summer Madness“-Party war im Vorjahr komplett ausverkauft und dürfte auch in diesem Jahr ein Selbstläufer werden. Dazu tragen die Radio-DJ’s DJ DoubleA und DJ B-Phisto mit Charts-Hits, Black, House und Urban Sounds bei – „Mixed Music at it’s Best!“, versprechen die Veranstalter vom Sender Das Ding. Karten kosten im Vorverkauf 8 Euro und sind über die Facebook-Seite des Events erhältlich.

Extravaganz pur

Pünktlich zum Tanz in den Mai ist auch ein sonderbarer Zirkus in der Stadt. Er begeistert nicht mit Elefanten, Tigern und Dompteuren – an ihrer Stelle bewegen sich grazile Models in federbesetzten Kleidern und schillernden Kostümen zu rauschender elektronischer Musik. Die Agentur Manigoo sorgt mit ihrem Model Zirkus im Bootshaus am 30. April für die etwas andere Party-Unterhaltung: ein Zirkus voller Style, Attitude und Außergewöhnlichkeit. Extravagant wie seine Gäste soll er jeden Besucher in seinen Bann ziehen. Hier tanzen feierwütige Artisten, Dancefloor-Akrobaten und Lifestyle-Dompteure, Casting-Direktoren und Textil-Zauberer durch die Nacht in den Mai hinein.

Zu wummernden Beats, die das Blut in den Adern zum pulsieren bringen, und Sounds der Zirkus-Direktoren DJ Paize und DJ Moestwanted können die Gäste mit aufeinander abgestimmt vermischter Musik und einer guten Auswahl aus aktuellen Klängen und zeitlosen Favoriten durch die Walpurgisnacht tanzen.

Zudem präsentieren ab 22 Uhr bekannte, regionale Influencer (Personen, die aufgrund ihrer starken Präsenz in der Öffentlichkeit als Träger für Werbung und Vermarktung wirken), Models und Sportler die neusten Trends auf der exklusiven Model Zirkus Fashion Show. Mit dabei sind unter anderem das Herrenmodegeschäft 7aygan Outfitter, der Online-Shop Café Solo sowie das Speyerer Modehaus Von Lennox. Als weiterer Höhepunkt ist Henning Mielke, Director Influencer und Talent Management von Pro7Sat1 mit vor Ort und hält nach neuen Talenten Ausschau.

Es könnte also spektakulär werden. Die Eintrittskarten zum Preis von zehn Euro sind bei 7aygan (Q6/Q7), im Bootshaus oder unter www.eventbrite.de erhältlich. Einlass ist um 21.30 Uhr im Bootshaus, Hans-Reschke Ufer 3. Trotz extravaganter Show besteht keine Kleiderordnung.

Es regnet Männer

„It’s Raining Men“ aus dem Jahr 1982 ist ihr erfolgreichster Song gewesen: die Weather Girls, ein Pop-Duo aus den 70er-Jahren, haben mit ihrem Hit Musikgeschichte geschrieben. Auch heute noch darf die Single auf keiner Tanzparty fehlen. Zu seinem 25. Jubiläum hat sich das Team von „foreverdisco“ etwas Besonderes einfallen lassen. Am 30. April darf im Blue Tower des Mannheimer Flughafenrestaurants Lindbergh kein Fuß stillstehen, denn die Besucher tanzen zusammen mit Dynelle Rhodes in den Mai. Rhodes ist die Tochter der Band-Mitgründerin Izora Rhodes-Armstead und haucht dem namhaften Duo gemeinsam mit Dorrey Lin Lyles Leben und Soul ein. Losgetanzt und geträllert wird ab 21 Uhr im Blue Tower in Mannheim, Seckenheimer Landstraße 170. Der Eintritt kostet zehn Euro im Vorverkauf, 13 Euro an der Abendkasse.

Klapsmühl’ rockt

Kontrastprogramm bietet ab 21 Uhr gediegene, handwerklich starke Rockmusik zum Tanzen in der Mannheimer Klapsmühl’ am Rathaus an: The Rebel Hearts, Nachfolgeband der altgedienten Swing-Experten The Firebrigade, möchte ihr Publikum in der Nacht zum Mai vor der Kabarettbühne in Bewegung zu bringen – und ist dafür auch ausgesprochen qualifiziert. Karten kosten an der Abendkasse 15 Euro.

Frösche und rote Schuhe

In der Halle02 in Heidelberg finden um 22 Uhr gleich zwei Partys statt. Im Saal können Frösche ihre Prinzessin auf der Single Party suchen. Die Karten kosten zehn Euro. Im Saal 2 animiert DJ Mr. Move die Gäste mit allem, wozu es sich tanzen lässt, die Beine und den Körper zum Rhythmus der Musik in den Mai zu bewegen. Der Eintritt kostet sieben Euro. Rothaarige und Gäste mit roten Schuhen erhalten ein Freigetränk. jeb/jpk

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 25.04.2019