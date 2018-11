Einblick in Revolution

Ludwigshafen.Mit der 68er-Bewegung beschäftigt sich eine Sonderausstellung im Ernst-Bloch-Zentrum in Ludwigshafen: „Remember 68“. Die Vernissage ist am Donnerstag, 8. November, 19 Uhr. Der Eintritt ist frei; Professor Josef Walch hält den einführenden Vortrag „Über 68 erzählen: Erinnerungen und Erfahrungen“. Die Ausstellung gliedert sich in drei Teile: „Ernst Bloch und Rudi Dutschke – Momente einer Freundschaft“ beleuchtet die intensive Freundschaft und gegenseitige Inspiration der beiden Visionäre. „Plakate des Pariser Mai“ zeigt die kollektiven Wege, die die Revolutionäre nutzten, um ihre Ideen und Ziele in die Öffentlichkeit zu tragen, und „Berlin 1968: Die Studentenrevolte in Bildern von Uwe Dannenbaum“ heißt der dritte Teil der Ausstellung. sdo

