Einblicke in die digitale Welt

Mannheim.Das Technoseum in Mannheim lädt am Sonntag, 20. Oktober, zu einem Aktionstag ein. Der Eintritt ist frei. Von Roboter-Fußball und Robo-Cup bis zu Sprachspielen am Computer gebe es viel zu entdecken, verspricht das Landesmuseum für Technik und Arbeit in der Ankündigung.

Die Veranstaltung ist als Höhepunkt der „EU Code Week“ geplant. Seit 14. Oktober ermöglicht die SAP als Projektpartner Schulklassen und Einzelbesuchern die kostenlose Teilnahme an Workshops rund ums Thema Programmieren.

„Von Apps über Games bis hin zu Websites: Digitale Technik prägt unseren Alltag und wird auch unsere Zukunft maßgeblich beeinflussen“, so das Technoseum. Beim Aktionstag am Sonntag können große und kleine Interessierte von neun bis 17 Uhr erleben, wie innovative Informationstechnik schon heute in den verschiedensten Wissenschaften zum Einsatz kommt: Mannheimer Forschungseinrichtungen präsentieren ihre Projekte – vom umweltfreundlichen Rennwagen über 3D-Anwendungen für den Arbeitsplatz bis hin zur Datenauswertung in der Medizin. Das Publikum ist eingeladen, selbst zu programmieren und sich im virtuellen Raum zu bewegen.

Nicht nur der Aktionstag ist kostenlos. Auch die Eintritt ins Museum und andere Angebote sind am Sonntag frei. red/sma

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 17.10.2019