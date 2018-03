Anzeige

Elmstein.Zum Tag der „Offenen Werkstatt“ lädt der Förderverein der historischen Wappenschmiede in Elmstein am Sonntag, 18. März, zum Besuch des wasserbetriebenen Hammerwerks ein. Zwischen 11 und 17 Uhr werden Schmiedevorführungen und Infos zur Geschichte und Technik der Wappenschmiede angeboten. Außerdem können die kleinen und großen Gäste ihre Geschicklichkeit im Umgang mit Hammer und Amboss unter Beweis stellen – beim Schmieden von Nägeln. Geschichten aus dem harten Lebens- und Berufsalltag der Schmiede, Sägemüller und Müller auf der ehemals eng bebauten und bevölkerten „Teufelsinsel“ zwischen Mühl- und Speyerbach – das nicht immer ganz friedlich und leise verlief – runden den Einblick in das Handwerkerleben ab, teilt der Förderverein mit. Interessierte Besucher können obendrein einen Blick in das an die Wappenschmiede angebaute Einblatt-Sägewerk aus der Zeit um 1890 werfen, welches vermutlich im Jahr 2019 wieder betriebsfähig eingerichtet werden kann, wie der Verein in Aussicht stellt. Hammerwerk und Sägemühle sind demnach in der Wappenschmiede Elmstein zu einem Kombi-Betrieb zusammengefasst, der als einziger seiner Art in Deutschland erhalten blieb. Der Förderverein freut sich zudem über jeden handwerklich begabten und erfahrenen Helfer, der 2018 mit an die ehrenamtliche Arbeit geht.

Der Eintritt zu der Veranstaltung in dem Kulturdenkmal in der Elmsteiner Möllbachstraße 5-7, ist frei, doch Spenden für den weiteren Erhalt und die bauliche Instandsetzung der Wappenschmiede mit Sägemühle sind sehr willkommen. Die „Offene Werkstatt“ soll auch 2018 wie bisher regelmäßig an jedem dritten Sonntag im Monat zwischen 11 und 17 Uhr stattfinden. mav