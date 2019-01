Einblicke ins höfische Leben

Mannheim.Auch dieses Wochenende bietet das Schloss außergewöhnliche Besichtigungen für die ganze Familie: Am Samstag, 2. Februar, beginnt um 14.30 Uhr für Kinder und Jugendliche ab 10 Jahren die Führung „Das Leben bei Hofe“. Ein Mitglied des Hofes begleitet durch wieder eingerichtete Prunkräume wie zu Glanzzeiten des Schlosses. Die Führung kostet zwölf Euro für Erwachsene, ermäßigt sechs. Auch die bekannte Kulturblüte Mannheims nahm ihren Anfang am kurfürstlichen Hof. Am Sonntag, 3. Februar, 14.30 Uhr, bietet die Führung „Mannheim als City of Music“ die Möglichkeit, die Wurzeln von Musik und Theater wie wir sie heute kennen an Orten rund um das Schloss zu entdecken. Der Eintritt kostet 14 Euro und ermäßigt sieben.

Eine Anmeldung ist für beide Führungen unter der Telefonnummer 06221/ 65-888 0 erforderlich. hkl

