Eine andere Perspektive auf Judas

Mannheim/Heidelberg.Vier Tage frei und noch nichts vor? Die Zeit an Ostern können Kulturinteressierte nutzen, um eine Aufführung im Heidelberger Theater zu besuchen oder sich beispielsweise eine Oper im Nationaltheater Mannheim (NTM) anzuhören.

Am Gründonnerstag zeigt die Oper des NTM um 19.30 Uhr zum letzten Mal in der laufenden Spielzeit die konzertante Aufführung „Francesca da Rimini“ von Rachmaninow. Das Stück „Der Würgeengel“ inszeniert von Anna-Elisabeth Frick nach dem gleichnamigen Film von Luis Buñuel wird am Donnerstag um 20 Uhr im Studio Werkhaus aufgeführt. Vorab, um 19.30 Uhr, gibt es eine Kurzeinführung dazu.

„Parsifal“ ausverkauft

Die Oper „Parsifal“ im NTM am Karfreitag ist bereits ausverkauft. Für die Aufführung „Judas“ um 18 Uhr am Nationaltheater gibt’s aber noch Karten: In dem Monologstück der niederländischen Dramaturgin Lot Vekemans schildert Judas die Ereignisse aus seiner Sicht. Er ist ein Selbstdarsteller, ein moderner Performer, der uns überzeugen möchte. Musste er nicht den Messias verraten, um Gottes Heilsplan durchzusetzen? Denn konnte nicht erst der Opfertod Jesu die Menschheit erlösen? War alles Vorbestimmung oder doch freier Wille oder gar eine Verkettung unglücklicher Zufälle? Nach der Vorstellung sprechen Samuel Koch, der Judas in dem Stück spielt, und Ralph Hartmann, Dekan der Evangelischen Kirche in Mannheim, über die Frage nach Verantwortung, Schuld und Vergebung.

Am Ostersamstag erwartet die Besucher um 19 Uhr im Opernhaus des NTM das Musiktheater „House of Usher“ nach Debussy und Edgar Allen Poe, inszeniert von Anna Viebrock. Die musikalische Leitung führt Benjamin Reiners. Außerdem ist bis zum 1. Mai die Präsentation „Anna Viebrock: House of Usher“ in der Filmbox im unteren Foyer des Theaters zu sehen. Sie zeigt Bühnenbildmodelle, Fundstücke, Geräusche und Filmausschnitte, die in unmittelbarem Bezug zur Neuproduktion stehen. Das Stück „Endstation Sehnsucht“ von Tennessee Williams führt Hausregisseur Christian Weise mit seinem Team um 19.30 Uhr im Schauspielhaus auf.

Das Heidelberger Theater zeigt am Samstag um 19.30 Uhr im Marguerre-Saal „Die lustige Witwe“. Holger Schultze inszenierte in Heidelberg die Operette von Franz Lehár. Kostümbildnerin Erika Landertinger entwarf dafür aufwendige Kostüme. Im Heidelberger Zwinger 1 haben die Besucher am Samstag um 20 Uhr zum letzten Mal die Chance, „Peer Gynt ist ein anderer“ nach Henrik Ibsen zu sehen.

Auch für die jungen Zuschauer gibt es an Ostern ein Programm. Am Samstag zeigt das Junge NTM auf der Studio-Bühne in der Alten Feuerwache um 16 Uhr das Stück „Die Welt ist rund“. Die Aufführung von Regisseur Manuel Moser ist für Kinder ab zwei Jahren geeignet. Am Sonntag wird das Stück um 11 Uhr aufgeführt, am Montag um 16 Uhr.

Blick hinter die Kulissen

Sonntag zeigt das NTM um 19 Uhr die Oper „Norma“ von Vincenzo Bellini. Im Studio Werkhaus hat Florian Hertweck „Der Fluch der Tantaliden“ inszeniert. Die mythologische Rap-Oper von Dlé wird um 20 Uhr gezeigt. In Heidelberg steht um 19 Uhr das Schauspielensemble mit „Der Prozess“ nach Franz Kafka auf der Marguerre-Saal-Bühne. Die Stückeinführung beginnt für alle Neugierigen um 18.15 Uhr. Parallel dazu – ebenfalls um 19 Uhr nehmen die beiden Kammersänger des Hauses, Lucy Frank und Winni Mikus, die Besucher „Mit Rolle rückwärts in Neue“ mit auf eine Reise in ihr gemeinsames langjähriges Bühnen- und Theaterleben und gewähren den Zuschauern auch einen Blick hinter die Kulissen, der sonst verborgen bleibt.

Ostermontag können die Zuschauer um 19 Uhr im Schauspielhaus des Nationaltheaters das Stück „Istanbul“ mit Musik von Sezen Aksu sehen. Die Idee und das Konzept stammen von Selen Kara und Torsten Kindermann. Außerdem gibt es am Montag eine Tanzaufführung: Um 19 Uhr beginnt ein gemeinsamer Abend von Oper und Tanz zu Musik von Johann Sebastian Bach und Georg Friedrich Händel sowie Kompositionen von Arash Safaian nach Themen von Bach. Um 18.30 Uhr ist dazu die Kurzeinführung.

Das Theater in Heidelberg zeigt am Montag erneut um 19 Uhr die lustige Witwe.

Das Theater im Pfalzbau in Ludwigshafen hat vom 18. bis zum 26. April keine Aufführungen; die Theaterkasse ist an den Feiertagen und am Samstag geschlossen.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 18.04.2019