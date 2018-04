Anzeige

Mannheim.Der britische Dichter und Soldat Wilfred Owen hat den Ersten Weltkrieg, in dem er selbst fiel, in bittersüße Worte gefasst: „Da draußen gingen wir freundlich auf den Tod zu, setzten uns hin und aßen mit ihm.“ In Benjamin Brittens „War Requiem“ verschmelzen diese und andere Zeilen des britischen Dichters mit Passagen aus dem Requiem der katholischen Kirche. Sie bilden ein anderthalbstündiges Werk, das die Grauen des Krieges beschreibt und eine Botschaft für den Frieden aussenden soll. Dieses Requiem hat das Nationaltheater-Orchester Mannheim in dieser Saison in die Reihe seiner Akademiekonzerte aufgenommen.

Allan Clayton zu Gast

Generalmusikdirektor Alexander Soddy hat sich für die Aufführung einen illustren Gast geholt: Der britische Tenor Allan Clayton übernimmt zusammen mit dem Bariton und Ensemblemitglied des Nationaltheaters, Raymond Ayers, die männlichen Solo-Stimmen. Beide singen damit die englischen Gedichtverse von Wilfred Owen.

Die lateineischen Liturgietexte hingegen übernimmt die Sopranistin zusammen mit den Chören. Miriam Clark, ebenfalls Teil des Mannheimer Ensembles, wird die Sopran-Stimme singen. Die Parts der Chöre übernehmen der Opernchor und der Kinderchor des Nationaltheaters Mannheim. Trotz der bombastisch anmutenden Besetzung erwartet den Zuhörer kein erschlagendes Epos, sondern ein eher zurückhaltendes Werk, schroff an gewissen Stellen und doch einfühlsam, ohne sentimental zu werden. Brittens Botschaft ist eng mit den Worten des Dichters Wilfred Owen verknüpft, der, kurz bevor er im Jahr 1918 fiel, die Vision eines befriedeten Europas beschwor.