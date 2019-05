Eine Ehrenrunde Schlager zum Abschied

Mary Roos will es zum Abschied nochmal wissen. © dpa

Mannheim.Die Schlagerikone Mary Roos geht auf große Abschiedstournee und macht dabei auch in Mannheim halt. „Abenteuer Unvernunft“ heißt ihre letzte Tour. Nach über 60 Karrierejahren war die Sängerin zuletzt überaus vital auf der Bühne. Noch 2017 wurde sie mit dem Live Entertainment Award für die „Show des Jahres“ ausgezeichnet. Dennoch ließ sie Anfang 2019 verlauten: „Seit letztem Jahr reift mein Entschluss, mit 70 Jahren meine musikalische Karriere zu beenden.“

Wer also noch einmal die Gelegenheit nutzen will, um ein Konzert der Rheinländerin zu erleben, kann dies nun im Mannheimer Rosengarten. Das Konzert findet am 1. Juni um 20 Uhr statt. Tickets sind für einen Preis zwischen 55,50 und 71,95 Euro erhältlich auf eventim.de oder unter 01806/57 00 70. nowu

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 29.05.2019