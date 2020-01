Eine humane Botschaft

Heidelberg.Das Beethoven-Jahr 2020 beginnt für das Theater und Orchester Heidelberg mit der einzigen Oper des großen Komponisten, die anlässlich seines 250. Geburtstages in Heidelberg zu erleben ist: „Fidelio“. Als halbszenische Aufführung wird in dieser Oper ein dauerhaft zeitgemäßes Thema verhandelt, nämlich die Frage nach Freiheit und Gerechtigkeit.

Leonores findet eine List

Die Handlung ist im Sevilla des 18. Jahrhunderts angesiedelt. Der spanische Adlige Florestan wird vom korrupten Gouverneur Pizarro zu Unrecht im Gefängnis gehalten.

Seine Frau Leonore ist von seiner Unschuld überzeugt und erfindet eine List, um ihn zu befreien: Sie gibt sich als Mann namens Fidelio aus, um vom Kerkermeister Rocco als Gehilfe eingestellt zu werden und ihn davon zu überzeugen, den Gefangenen Ausgang zu gewähren. Pizarro jedoch will Florestan töten lassen, bevor Minister Don Fernando zu Besuch kommt, um Recht und Ordnung im Gefängnis zu überprüfen. Als der Kerkermeister zusammen mit seinem Gehilfen Fidelio in das Verlies steigt, um Florestans Grab auszuheben, erkennt Fidelio/Leonore ihren Mann. Sie wirft sich schützend vor ihn, als Pizarro ihn erstechen will. Das Eintreffen des Ministers bringt die Oper zu einem guten Ende: Er lässt die zu Unrecht Inhaftierten frei und bestraft den Schurken Pizarro.

Halbszenische Aufführung

Neben der tragischen Haupthandlung resultiert aus Leonores Verkleidung als Fidelio eine Verwechslungsgeschichte voller komischer Elemente. Auch musikalisch mischen sich komische und tragische Ebene und schaffen so eine zur damaligen Zeit ganz neue Methode, musikalisch Spannung zu erzeugen. Die Titelrolle des Fidelio ist mit Sopranistin Magdalena Anna Hofmann besetzt, die nach Engagements bei den Bregenzer Festspielen, den Wiener Festwochen und an der Mailänder Scala erstmals in Heidelberger gastiert. Die Rolle des Florestan übernimmt Tenor Chaz’men Williams-Ali. Erzählend führt Bass Wilfried Staber als Kerkermeister Rocco durch die Handlung. rcl

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 30.01.2020