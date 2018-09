Eine klangvolle Weltreise

Mannheim.Den Arbeitstag entspannt mit einem Museumsbesuch ausklingen lassen – das können Besucher in der Veranstaltungsreihe „Culture after Work – Kulturgenuss am Feierabend“. Am Mittwoch, 19. September, ab 18 Uhr, stellen die Direktorin der Reiss-Engelhorn-Museen Susanne Wichert und Kuratorin Tanja Vogel das Konzept der Ausstellung „MusikWelten“ vor und legen ein Augenmerk auf Musik zur Kommunikation mit Gottheiten. Mit Instrumenten und Objekten aus verschiedenen Epochen und Regionen schafft die Ausstellung unter dem Motto „God is a DJ“ einen besonderen Zugang zur Musik. Das Museum Bassermannhaus ist an diesem Abend bis 20 Uhr geöffnet. Die Teilnahmegebühr beträgt 12,50 Euro, darin sind unter anderem Ausstellungsbesuch und Kurzführung enthalten. mica

