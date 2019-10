Eine Nacht im Zug

Kleine Modellbauwelten begeistern. © Modellbahnwelt

Rhein-Neckar.Zur „Langen Nacht der Modellbahn“ treffen sich Eisenbahn-Fans am Samstag, 19. Oktober, von 16 bis etwa 22 Uhr, an mehr als 20 Standorten in Nordbaden, der Pfalz und dem Saarland.

Die alte Märklin-Bahn bei Opa im Keller – diese schöne Kindheitserinnerung teilen viele Fans. Bei der „Langen Nacht“ muss sie keine Erinnerung bleiben, denn hier wird nach Herzenslust gefahren und sich über Erfahrungen ausgetauscht.

Verschiedene Modelle und Raritäten bekommen Eisenbahnliebhaber beispielsweise in Ludwigshafen beim Mundenheimer Modelleisenbahn Club (Pfarrer-Krebs-Straße 26) zu sehen. Auch der Modellbauverein Neustadt an der Weinstraße (Ludwigstraße 30) öffnet seine Pforten. Mit von der Partie sind ebenso die N-Bahn Freunde Worms (Hohenstaufenring 2a). Der Eintritt ist frei. Infos unter www.kurpfalzrunde.de to

