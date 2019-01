Eine Nacht mit Silke Hauck

Mannheim.Silke Hauck lädt einmal mehr ins Mannheimer Schatzkistl ein. Bei ihrer 95. Nacht am Samstag, 26. Januar, 20 Uhr, sind neben Dauergast Rino Galiano – diesmal in der Rolle seiner Kunstfigur Elwa Tr’tcz – Kirt Dallaway sowie Poetry-Slammerin Anna Katharina Stöckl dabei.

Aus der Karibik stammt Kirt Dallaway, und mitgebracht hat er aus Trinidad and Tobago seine Liebe zur Musik, als er vor mehr als 30 Jahren eine neue Heimat in Heidelberg fand. Mit seinem Flügelhorn transportiert er – geschult in Tausenden von Konzerten in ganz unterschiedlichen Besetzungen – Lebensfreude ebenso wie große Emotionen und die Lust an der Improvisation. Anna Katharina Stöckl präsentierte ihren Text „Meine Hommage an Mannheim“ 2018 auf dem Stadtfest – und will die feinsinnig formulierte Liebeserklärung an die Stadt nun noch einmal vortragen.

Zu guter Letzt ist Rino Galiano wieder mit von der Partie. Nicht nur als Sänger, sondern auch als Schauspieler ist er seinem Publikum wohlbekannt, etwa als Elwa Tr’tcz, die er 2015 in seinem Solostück „Die große Elwa Tr’tcz – Das Comeback“ im Schatzkistl auf die Bühne brachte. Nun kehrt die tragikomische Solofigur einmal mehr zurück. sdo

Info: Samstag, 26. Januar, 20 Uhr, Schatzkistl, Mannheim; Karten für 21,50 Euro plus Gebühren unter schatzkistl.de

