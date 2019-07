Eine Nacht rund um das Universum

Mannheim.Am 20. Juli 1969 betrat zum ersten Mal ein Mensch den Mond. Zu diesem Anlass veranstalten das Technoseum, das SWR Studio Mannheim-Ludwigshafen und das Mannheimer Planetarium eine Nacht der offenen Tür am Samstag, 20. Juli. Um 18 Uhr geht es los. Alle drei Häuser sind bis nach Mitternacht geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Das Technoseum bietet Führungen zur Geschichte der Mannheimer Sternwarte, deren Instrumente es verwahrt, und dem Mannheimer Raketenpionier Julius Hatry an. Zudem gibt es Workshops im Laboratorium. Zum Beispiel kann man 3D-Bilder von sich selbst erstellen, auf denen man zwischen den Planeten zu schweben scheint. Außerdem bietet das Technoseum Führungen zur Astronomie im 18. Jahrhundert und zum ersten Raketenflug von rund 90 Jahren an.

Weltraum begeistert

Wie sehr der Weltraum die Menschen begeistert, wird auch in einer Ausstellung deutlich, die in dieser Nacht zu sehen ist, und die ganz alltägliche Gegenstände aus vergangenen Jahrzehnten zeigt – vom Staubsauger-Modell „Raketa“ über ein spaciges Radio bis hin zu den legendären Bügeleisen, die in der Kommandozentrale der „Raumpatrouille Orion“ verbaut wurden.

Wer lieber entspannt etwas trinken möchte, kann die Mond-Bar im Technoseum mit Blick in den Himmel über Mannheim aufsuchen.

Das Planetarium zeigt kurze Vorführungen rund um das Thema „50 Jahre Mondlandung“, aber auch Aktuelles zum Sternenhimmel.

Zwischen 20 und 22 Uhr ist im Planetarium der erste Spielfilm zu sehen, der tatsächlich auch ein Science-Fiction-Film war: Die „Reise zum Mond“ aus dem Jahr 1902 von Georges Méliès, Darüber hinaus können die Besucher unter Anleitung von Fachleuten bereits ab 18 Uhr astronomische Beobachtungen im Mannheimer Planetarium machen. Zu Beginn gibt es Sonnenbeobachtungen, bei Dunkelheit können die Planeten und gegen Mitternacht der Mond betrachtet werden. Im Kuppelsaal des Planetariums gibt es kurze Vorführungen und Darbietungen rund um das Thema „50 Jahre Mondlandung“.

Besuch im Studio

Das SWR Studio Mannheim-Ludwigshafen organisiert Führungen durch die Studios mit bekannten Radioredakteuren und Fernsehmoderatoren. Die Besucher kommen dahin, wo sie im laufenden Betrieb nie dabei sein können: in die Radio- und Fernsehstudios des Südwestrundfunks. Bekannte Fernsehgesichter wie Sascha Becker, Tatjana Gessler, Thomas Miltner oder Annalena Dörr stehen Rede und Antwort und zeigen ihren Arbeitsplatz. Radio-Redakteure berichten, wie täglich Radiosendungen entstehen.

Eine spezielle Erfahrung ist es zudem, sich selbst einmal vor der Kamera und vor dem Mikrofon auszuprobieren. Im Hof des SWR Studios gibt es einen kleinen Festaufbau mit Sitzmöglichkeiten, Essen, Getränken. DJs von SWR1 und SWR4 legen auf. Außerdem gibt es Live-Musik von Flourishless. tge

