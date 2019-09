Eine Reise durch die Zeit

Mannheim.„Alles mit der Zeit“ – das ist der Name der Ausstellung in den Reiss-Engelhorn- Museen (REM). Kinder und Familien können dabei unter anderem viel über Uhren, den Urknall oder Zeitreisen lernen.

Wer die Schau nicht allein erkunden möchte, kann sich am Freitag, den 6. September 2019 um 14 Uhr einer Familien-Führung anschließen. Nach Zeit-Experimenten in der Ausstellung gehen die Teilnehmer ins Planetarium. Die Veranstaltung dauert vier Stunden und richtet sich an Familien mit Kindern ab acht Jahren. Treffpunkt ist an der Kasse im Museum Weltkulturen D5.

Die Teilnahmegebühr beträgt inklusive aller Eintritte 15,50 Euro für Erwachsene und 9,50 Euro für Kinder. Eine vorherige Anmeldung unter 0621/293 37 71 oder buchungen.rem@mannheim.de ist erforderlich. tge

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 05.09.2019