Eine Reise in die Vergangenheit

Mannheim.Eintauchen in Geschichte und in das traditionelle Leben hinter kurfürstlichen Gemäuern – das können Besucher auch an diesem Wochenende wieder mit einerKostümführung im Schloss. Los geht es am Samstag, 15. September, 14.30 Uhr, mit das „Das Leben bei Hofe“. Besucher können in die Glanzzeiten des Schlosses eintauchen, als das kurfürstliche Paar Carl Theodor und Elisabeth Augusta hier residierte – und später auch die badische Großherzogin Stéphanie de Beauharnais. Die Führung ist besonders für Kinder und Jugendliche ab zehn Jahren geeignet. Tickets gibt es ab sechs Euro. Eine Anmeldung ist unter der Rufnummer 06221/6 58 88 0 erforderlich. mica

