Eine Sache fürs Leben

Mannheim.Gute Popmusik ist keine Frage des Alters - meinen die Backstreet Boys. Ein Jahr nach ihrem 25. Dienstjubiläum geht die Boyband, die keine sein will, mit neuem Album „DNA“ auf Tour. Ein Gespräch mit Kevin Richardson und Ex-Bad Boy AJ McLean.

Meine Herren, Ihr letztes Album liegt fast sechs Jahre zurück – in der modernen Popkultur eine halbe Ewigkeit. Warum hat „DNA“ so lange gedauert?

AJ McLean: Wir haben fast drei Jahre daran gearbeitet – aber nicht durchgehend, sondern nur hier und da.

Kevin Richardson: Was allein daran liegt, dass wir zwischenzeitlich auf Tour waren und halt Familien haben.

McLean: Insofern ist es gar nicht so einfach, Termine zu finden, an denen wir alle verfügbar sind. Wir leben schließlich in verschiedenen Bundesstaaten und unsere Kinder – außer Nicks Sohn – gehen jetzt zur Schule. Ich selbst habe noch eine fast zweijährige Tochter, die bald den Kindergarten besucht. Das erfordert entsprechende Planung.

Wie kommt es, dass Sie diesmal auf Max Martin verzichten, Ihr Stammproduzent?

McLean: Das hat allein zeitlich nicht gepasst – weil Max schwer beschäftigt ist. Und – ganz ehrlich – wir wollten auch mal unsere Wohlfühlzone verlassen und mit neuen Komponisten arbeiten. Einfach weil es da draußen so viel Talent gibt, und wir uns mit Leuten wie Stuart Crichton und Wrable sofort verstanden haben. Von ihnen stammt die erste Single, die besser gelaufen ist, als jeder erwartet hätte. Ich denke, es liegt daran, dass sie uns respektieren – und wir sie.

Richardson: Wir arbeiten jetzt mit Schreibern und Produzenten, die mit uns aufgewachsen sind. Und es ist ziemlich cool, sie Dinge sagen zu hören wie: „Ich kann kaum glauben, was hier passiert – ihr seid Idole für mich …“ (lacht)

Geht das auch mit einer Verklärung einher – mit einer Idealisierung, die am Ziel vorbeischießt?

McLean: Absolut. Was stellenweise sehr lustig ist. Es kommt vor, dass wir eingreifen müssen – nach dem Motto: „Nein, das geht so nicht.“ Und es hat ohnehin jeder andere Vorstellungen von uns. Wer nicht mit unseren Alben vertraut ist, sondern nur mit den Stücken, die im Radio laufen – und die zu 99 Prozent aus Schweden stammen –, kennt nur eine Seite von uns. Dabei haben wir auch mit anderen Produzenten gearbeitet und uns an R&B, ein bisschen Country und Rock ’n’ Roll versucht. Sprich: Wir besitzen viele unterschiedliche Einflüsse und daraus resultieren etliche Optionen. Im Grunde sind wir also sehr vielseitig.

Inwieweit ist „Don´t Go Breaking My Heart“, die erste Single, repräsentativ für das übrige Material?

McLean: Das ist sie nicht. Und das ist meiner Meinung nach auch gut so. Wir haben einfach die besten Songs genommen, die wir hatten, und ich finde, jeder einzelne steht für sich. Es gibt keine zwei, die ähnlich sind. Trotzdem ist da etwas – ein klangliches Element –, das alles zusammenhält. Es ist kein riesiges musikalisches Durcheinander, sondern alles greift ineinander über. Und es passt vor allen Dingen zu unserem Sound. Wenn man uns Fünf singen hört, weiß man sofort: Das sind die Backstreet Boys. Und genau das wollten wir in den Mittelpunkt des Albums rücken. Denn die Fans hören gerne vertraute Dinge – wie starke Harmonien.

Die – um den Titel zu zitieren – so etwas wie Ihre DNA sind?

McLean: Ganz genau. Ein cleverer Titel, der übrigens von mir stammt …

Richardson: Aber zu dem ich dich inspiriert habe.

McLean: Okay, es war Teamarbeit. Die übrigen Jungs meinten nur: „Das ist cool – lasst uns das nehmen.“

Richardson: Einer der wenigen Momente, in denen wir uns auf eine Sache einigen konnten – und das noch ganz schnell.

Darf man fragen, was Sie von der aktuellen Pop-Musik halten? Inwieweit identifizieren Sie sich damit, inwieweit konkurrieren Sie noch damit?

Richardson: Na ja, die jungen Künstler, die gerade aufkommen, stellen das Geschäft schon ziemlich auf den Kopf. Aber, und das finde ich interessant: Vieles von dem, was ich da höre – und das meine ich mehr im Hinblick auf die Formel als auf den Sound – erinnert mich an Deutschland in den 90ern. Also die Konstruktion der Songs in puncto Beats und Refrain, ist nahezu identisch. Genau wie der Einsatz eines Gastrappers. Selbst der Groove ist derselbe.

Also die große Stagnation?

Richardson: Ich denke, die Popkultur ist extrem zyklisch – und die Musik sowieso. Sie bewegt sich im Kreis, und was gestern alt war, ist heute wieder neu. Was aber auch gut für uns ist. Denn das Universum bringt uns momentan wieder eine Menge Liebe entgegen. Im Sinne von: Es gibt etliche Leute, die mit uns aufgewachsen sind, und die uns immer noch hören wollen. Außerdem haben viele von ihnen gerade das Heft in der Hand: Sie sind Führungskräfte, Geschäftsführer, Anwälte, Doktoren, Journalisten. Was ziemlich cool ist und gut für uns.

Demnach hat es sich gelohnt, so lange durchzuhalten – als einzige Vertreter Ihrer Zunft?

Richardson: Irgendwie schon. Und ich erinnere mich noch an diese Frage, die man uns früher in jedem Interview gestellt hat. Nämlich: „Macht ihr euch keine Sorgen, dass ihr eine Teenie-Band seid – dass euer Erfolg …

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 31.01.2019