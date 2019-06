Eine Stadt passt sich an

Mannheim.Von der Klimaerwärmung ist Mannheim gerade in den Sommermonaten im besonderen Maße betroffen. Extremwetterlagen machen kurz- und langfristig klimaökologische Anpassungsmaßnahmen in der Stadt erforderlich. Im Rahmen des Vortrags „Klimaökologie in Mannheim“ am Dienstag, 25. Juni, werden notwendige und optionale Maßnahmen für Mannheim anhand von Beispielen vorgestellt. Diese spiegeln sich auch im Konzept Mannheim Freiraum 2030 wider. Der Landschaftsarchitekt Carlo W. Becker gestaltet den Vortrag. Ab 18 Uhr geht es im Friedrich-Walter-Saal im sechsten Stock des Marchivums los. jeb

