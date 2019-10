Eine Strecke für jeden

Die Route führt durch das Maudacher Bruch. © Rittelmann

Ludwigshafen.Beim Maudacher Kerwelauf sollen alle Sportler ihre Herausforderung finden – geübte Läufer genau wie Kinder. Zum zehnten Mal findet in dem Ludwigshafener Stadtteil am Sonntag, 13. Oktober, der Kerwelauf statt. Die Teilnehmer können wählen zwischen dem 10,3 Kilometer langen Hauptlauf oder der Nordic-Walking-Strecke (ebenfalls 10,3 Kilometer). Der Bambinilauf für die Jüngsten (bis elf Jahre) führt über 800 Meter zwei Runden um den Kerweplatz.

Start und Ziel ist jeweils der Maudacher Kerweplatz in der Silgestraße. Die Walker gehen um 11.30 Uhr auf die Strecke, die Kinder um 11.45 Uhr. Für den Hauptlauf fällt der Startschuss um 12 Uhr.

Der Kerwelauf findet in diesem Jahr bereits zum zehnten Mal statt. Kurzentschlossene können sich am Sonntag noch bis 30 Minuten vor dem Start anmelden. Die Teilnahme an den Hauptläufen kostet dann zehn Euro, der Bambinilauf fünf Euro. fab

