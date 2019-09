Eine Tour am Abend

Mannheim.In den Straßen Mannheims verschleiert die Nacht das Leben und hüllt sie in einen dunklen Umhang. Dabei erstrahlen die historischen Fassaden zahlreicher Monumente der Quadratestadt in besonderem Glanz.

Diese Atmosphäre können Besucher am Freitag, 6. September, ab 20 Uhr erleben. Dann führt sie der kostümierte Nachtwächter durch Mannheim und erzählt von der „guten alten Zeit“. Treffpunkt ist am Ehrenhof des Schlosses. Der Rundgang dauert 90 Minuten und kostet zehn Euro. Kinder zahlen acht Euro. Eine Anmeldung unter 0621/293 87 00 oder www.visit-mannheim.de/stadtfuehrungen ist erforderlich. Interessierte können sich auch per Mail an touristinformation@mannheim.de anmelden. tge

