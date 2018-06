Anzeige

Der australisch-schweizerische Regisseur Simon Stone hat Tschechows Klassiker modernisiert und mit neu geschriebenen Dialogen in die heutige Zeit transportiert. Die Bühnenbildnerin Lizzie Clachan versetzt die Schauspieler in ein Ferienhaus, das – auf einer Drehbühne arrangiert – die heutige schnelllebige und oberflächliche Welt dramatisch in Szene setzt und so die Entwurzelung der Hauptfiguren anschaulich macht. In der Bühnenbesetzung mit vertreten sind die aus Film und Fernsehen bekannten Schauspielerinnen und Schauspieler Barbara Horvath (Olga), Franziska Hackl (Mascha) und Liliane Amuat (Irina). Andrej wird gespielt vom Burgtheaer-Schauspieler Roland Koch.

Für die Inszenierung erhielt Regisseur Simon Stone im vergangenen Jahr eine Einladung zum Berliner Theatertreffen. Dort werden – von Fachkritikern ausgewählt – die bedeutendsten Produktionen der deutschsprachigen Theater-Bühnen gezeigt.

