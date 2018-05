Anzeige

Mannheim.Die Geschichte ist zeitlos: Eine Liebe, die wegen äußerer Umstände nicht sein darf, beschäftigt die Menschen damals wie heute. In Shakespeares „Romeo und Julia“ aus dem 16. Jahrhundert waren es verfeindete Familienclans, die zwei Liebenden eine Beziehung unmöglich machten und das Leben von Romeo und Julia tragisch enden ließen.

Ein Stück für Jugendliche

Das Junge Nationaltheater (NTM) bringt nun das Stück „Romeo und Julia – The next generation“ in der Inszenierung von Ulrike Stöck auf die Bühne.

Dabei handelt es sich um eine Fassung für Jugendliche ab 14 Jahren, die Premiere ist am Freitag, 1. Juni um 18.30 Uhr im Saal des Jungen Nationaltheaters, Brückenstraße 2. Frei nach William Shakespeares Drama inszeniert die Intendantin des Jungen NTM, Ulrike Stöck, die Geschichte der zwei Liebenden als Ereignis, bei dem das Publikum das Geschehen selbst mitgestalten darf. Durch einen Chat haben die Zuschauer die Möglichkeit, sich untereinander zu verständigen und sich auf die Seite der Familien der Capulets oder Montagues zu begeben – so heißen die verfeindeten Familienclans in Shakespeares „Romeo und Julia.“