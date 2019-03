Eine WG für Verrückte

Ludwigshafen.Sechs Jugendliche wollen nicht nur lernen, arbeiten, sterben, sie wollen leben. Deshalb ziehen sie gemeinsam ins „Auerhaus“, aus dem die Nachbarn von nun an den Song „Our House“ (gesprochen: Auerhaus) von Madness hören. Doch die Schüler wollen nicht nur ihr eigenes Leben leben, sondern vor allem das ihres Freundes Frieder retten. Der weiß nicht, warum er leben soll.

Die Inszenierung von Philippe Besson, die das Theater im Pfalzbau in Ludwigshafen am Montag, 25. März, um 19 Uhr zeigt, spiegelt das wilde, verrückte Lebensgefühl der Teenager wider, das Bov Bjerg in seinem Überraschungsbestseller „Auerhaus“ mit Leichtigkeit und Tiefsinn beschreibt. Eine Geschichte für junge Erwachsene und jene, die das Erwachsenwerden hinter sich haben. sba

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 21.03.2019