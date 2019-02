Eine WG voller Verrückter

Heidelberg.„Auerhaus“ heißt der 2015 erschienene Roman des deutschen Schriftstellers und Kabarettisten Bov Bjerg, und so heißt auch das Theaterstück, das am Freitag, 22. Februar, im Theater Heidelberg um 19.30 Uhr Premiere hat. Es erzählt die Geschichte von Frieder, 17 Jahre alt und selbstmordgefährdet, einen Versuch, sich umzubringen, hat er bereits hinter sich. Sein Psychiater rät ihm, von Zuhause auszuziehen. Doch Frieder möchte nicht alleine wohnen, und so siedelt er mit seinem Freund Höppner in das leerstehende Haus seines verstorbenen Großvaters über. Damit Höppner sich nicht alleine um den depressiven Frieder kümmern muss, nehmen sie die eigensinnige Vera und Cäcilia, Tochter reicher Eltern, mit. Und dann stoßen da noch die Pyromanin Pauline, die sich bei ihrer letzten Brandstiftung die Haare versengt hat, und der leidenschaftliche Kiffer Harry dazu.

Mit Ladendiebstahl und Billigwein, Unsinn und ernsten Gesprächen schlagen sie sich durch das Leben und erfahren zum ersten Mal, was es heißt, Verantwortung zu tragen – für sich selbst, für die Gemeinschaft und für jemanden, der nicht sicher ist, ob er noch weiterleben möchte.

Warmherzig und liebevoll erzählt „Auerhaus“ von einer Gemeinschaft ungewöhnlicher junger Menschen, die nicht wollen, dass ihr Leben nach dem Schema „birth, school, work, death“, Geburt, Schule, Arbeit, Tod verläuft. Und sie wollen vor allem nicht, dass ihr bester Freund Frieder womöglich allzu früh aus dem Leben scheidet.

Bjergs Roman haben bereits viele Theater in eigenen Inszenierungen auf die Bühne gebracht, für Heidelberg hat Ekat Cordes, der bereits mehrmals am Jungen Theater inszenierte, seine Version der Geschichte von dieser ganz besonderen Schüler-WG entworfen. sba

Info: Premiere Fr., 22.2., 19.30 Uhr. Vorstellungen im Feb.: Mo, 25.2., 19.30 Uhr, Di, 26.2., 11 Uhr, Do, 28.2., 19.30 Uhr. Ab 14 Jahren. Tickets unter theaterheidelberg.de

