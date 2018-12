Eine Zukunft nur mit Maria

Mannheim.Das Label ist ihm lästig. Calixto Bieito sagt es nicht, er zuckt nur mit den Schultern. Dann erzählt der spanische Regisseur die Geschichte von einer Journalistin aus Amerika, die nach Europa reist, um ihn, das „Enfant terrible“ der Opernszene, berühmt und berüchtigt für drastische, provokante Inszenierungen, zu begleiten. Eine Woche lang. „Wir haben acht Stunden am Tag miteinander verbracht.“ Die Journalistin kehrt in die USA zurück und ruft ihn bald an. Mit dem Stück im „New Yorker“, einem renommierten Magazin, werde es wohl nichts. „Ihnen gefiel die Geschichte nicht – zu wenig Skandal.“

Er selbst hätte gar keine Skandale gewollt, erklärt Bieito im Gespräch mit dieser Zeitung im Vorfeld der Premiere von Monteverdis „Marienvesper“ am Samstag im Mannheimer Nationaltheater. „Das war nie meine Absicht.“ Ihn hätten die heftigen Reaktionen nach manchen seiner Aufführungen deshalb auch überrascht. „Ich habe die Werke nur interpretiert.“ Auch seine momentane Stimmungslage habe eine Rolle gespielt. Ob es eine dunkle Seite an ihm gebe? Kurz stutzt er, dann sagt er: „Ja, ich habe eine dunkle Seite.“ Aber die sei nur ein Teil von ihm, es gebe auch die andere, die lichte Seite.

Ausgebucht für fünf Jahre

Calixto Bieito wird 1963 in Spanien geboren, seine Eltern legen großen Wert auf Bildung und Kultur. „Sie stammen aus einfachen Verhältnissen, aber Bildung war ihnen wichtig.“ Also wird er von Jesuiten erzogen, später auch unterrichtet. Der 55-Jährige spricht mehrere Sprachen. Spanisch, Katalanisch, Italienisch, Französisch. „Fließend.“ Deutsch gehört nicht dazu. „Ich verstehe aber fast alles.“ Das Problem sei, dass er ständig unterwegs sei, mal in Mannheim, mal in Basel, wo er mit seiner Familie wohnt, dann wieder USA, Südamerika. Sein Terminkalender für die nächsten fünf Jahre: „Der ist voll.“

Der Ruf als Skandalregisseur haftet Bieito an, seit er Anfang der 2000er Jahre ein paar Opern mit viel Blut, Gewalt und nackter Haut auf die Bühne gebracht hat. Bekannt war er schon davor, als Leiter des Teatre Romea in Barcelona, doch seitdem ist er berühmt in der Szene. Irgendwie wäre er das Image gerne los, aber irgendwie ist es ihm auch egal. „Ich bin ein freier Geist.“

Was der Zuschauer von der „Marienvesper“ zu erwarten hat? „Ein harmloses Stück“, sagt Bieito. Er sei begeistert von geistlichen Werken, Requiem-Vertonungen, Oratorien, Passionen. Nicht, weil er so religiös wäre. „Hier geht es gar nicht um Glauben oder Gott.“ Die Mythen der Religionen würden von Komponisten nur benutzt, um etwas anderes zu sagen. Für Bieito ist die „Marienvesper“ ein „Gedicht“ – über das Leben, die Geburt, die Frauen. „Nur Frauen haben die Macht, neues Leben zu kreieren. Maria ist unsere Zukunft.“

Und diese Musik! „Die ist zum Fliegen.“ Mit 13 Jahren hört Bieito Monteverdi zum ersten Mal. Eine Offenbarung. Ob das Publikum das auch spüren wird? „Ich habe keine Botschaften an die Zuschauer“, sagt er. Was ist, wenn es ihnen nicht gefällt? „Gute Kritiken sind natürlich besser.“ Aber dann zuckt er wieder mit den Achseln. Egal. sba

