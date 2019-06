Einer für 200 000 Zuschauer

Hockenheim.„Einer gegen alle“ wäre falsch formuliert. Schließlich spielt Ed Sheeran bei zwei Open Airs am Wochenende auf dem Hockenheimring „für“ voraussichtlich 200 000 Zuschauer. Dabei wird er wie immer ganz allein auf der Bühne stehen, ausgestattet nur mit einer Gitarre, viel Sample- und Loop-Technik – und natürlich einer gefühlten Armee von Welthits.

Die Hitfabrik unserer Tage

Drei Nummer-eins-Studioalben hat der 28-Jährige aus Suffolk seit 2011 veröffentlicht, daraus haben es 15 Lieder in die britischen Single-Charts geschafft – darunter Radio-Dauerbrenner wie „The A-Team“ (2011), „Sing“ (2014), „Shape Of You“, „Perfect“ (beide allein in Deutschland Millionenseller) oder „Happier“ (alle 2017). Dazu kommen Hits aus Soundtracks wie dem „Hobbit“, zahllosen Gastspielen bei anderen Stars wie Taylor Swift, Eminem oder Andrea Bocelli und eigenen Kollaborationen (aktuell: „I Don’t Care“ mit Justin Bieber oder „Cross Me“ an der Seite von Chance The Rapper).

Der straßenmusikgeschulte Alleskönner ist offen für alle Stile, wird von Top-Produzent Pharrell Williams genau so geschätzt wie von Eric Clapton oder den Rolling Stones auf die Bühne gebeten. Dazu kommen jeweils fünf Grammys, Echos und Brit Awards, serienweise Streaming-Rekorde, die sich in Milliarden bemessen, und Fabel-Klickzahlen auf Youtube und Co.

Wer das alles eindrucksvoll findet, sollte erstmal die Live-Shows sehen: Wie ein Wirbelwind sorgt er auf dem Gitarrenkörper für Rhythmus, löst mit dem Fuß Effekte aus, sampelt sich selbst zu Chor und Band, spielt Melodien und singt – wie viele Gehirne braucht man dafür eigentlich? Der optisch eher unauffällige Rotschopf ist ein Phänomen.

Tageskassen geöffnet

Und dann schafft Sheeran es noch, auch in Stadien oder Arenen mit Balladen intime Momente zu schaffen. Man muss seine Musik nicht einmal unbedingt lieben, um das beeindruckend zu finden. Man darf gespannt sein, ob ihm das auch auf dem eher unkuscheligen Hockenheimring gelingt. Laut Veranstalter FKP Scorpio aus Hamburg sind die Termine am 22. und 23. Juni fast ausverkauft. Aber es werde für beide Konzerte noch Karten an der Tageskasse geben – für Samstag nur noch Stehplätze (ca. 90 Euro), am Sonntag für alle Kategorien ab circa 80 bis etwa 100 Euro. jpk

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 19.06.2019