Einfach aus dem Bauch

Schwetzingen.Der dreifache Weltrekordhalter im Bauchreden, Peter Moreno, ist mit seinem neuen Soloprogramm „BauchComedy – Lachen ist Programm!“ auf Tournee und zündet am Samstag, 23. März, 20 Uhr, in der Alten Wollfabrik in Schwetzingen ein Feuerwerk der guten Laune.

In zahlreichen TV-Auftritten stellte der Mann mit den vielen Bauchstimmen, der unter anderem die Auszeichnung „European Best Artist Award“ sein Eigen nennt, bereits das eigene Talent unter Beweis. Die frische Art des Comedians brachte dabei tausende Besucher in Theatern und großen Hallen zum Lachen. sz

Info: Peter Moreno tritt am Samstag, 23. März, 20 Uhr, in der Alten Wollfabrik Schwetzingen auf. Karten gibt’s für 20 Euro plus VVK-Gebühren, an der Abendkasse 25 Euro.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 21.03.2019