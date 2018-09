Begegnungen mit Dino, Panda und Co. sind garantiert. © REM

Mannheim.Mädchen und Jungen unter 18 Jahre können sich am Donnerstag, 20. September, in den Reiss-Engelhorn-Museen (C4 9) auf eine spannende Reise in das Reich der Tiere begeben. Anlässlich des Weltkindertages werden im Rahmen der Mitmach-Ausstellung „Einfach tierisch!“ zahlreiche Aktionen angeboten: Von 13 bis 18 Uhr können sich die jungen Besucher beim Kinderschminken in ihre Lieblingstiere verwandeln. Die Teilnahme ist kostenfrei. Zwischen 15 und 17 Uhr wird ein Workshop angeboten, bei dem sie selbst kreativ werden und sogenannte Dioramen mit Landschaften gestalten können. Dabei haben die Teilnehmer die Möglichkeit, zu erkunden, wo genau die Tiere der Ausstellung leben. Neben einer Foto-Safari für Jung und Alt, bilden die Ausstellungsstücke aus dem Naturreich den Rahmen für eine interaktive Wissensrallye. Der Eintritt ist für Kinder unter 18 Jahren von 14 bis 18 Uhr kostenlos. mor

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 20.09.2018