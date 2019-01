Die Ausstellung „Einfach tierisch“ im REM. © REM/Schumann

Mannheim.Zu einem tierischen Abenteuer laden die Reiss-Engelhorn-Museen Kinder von vier bis sieben Jahren am Sonntag, 13. Januar, ein. Die jungen Besucher gehen um 14 Uhr auf eine Safari durch die Mitmach-Ausstellung „Einfach tierisch!“ Sie tauchen in die Tiefen des Ozeans ein, erheben sich in luftige Höhen und durchstreifen die Savanne Afrikas. Einen Dinosaurier füttern, mit Tiger und Leoparden auf Tuchfühlung gehen, einen Delfin streicheln, mit Fischen tauchen oder ein Mammut retten – all das erwartet die Mädchen und Jungen.

Die Teilnahmegebühr beträgt drei Euro. Treffpunkt ist an der Kasse im Museum Weltkulturen D5. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich unter Tel.: 0621/293 37 71 oder per E-Mail an buchungen.rem@mannheim.de. Anmeldeschluss ist der 10. Januar.

Die Veranstaltung ist Teil der Reihe „Zwergenführung“. Einmal im Monat entdecken Kinder die verschiedenen Ausstellungen der Reiss-Engelhorn-Museen. ena

