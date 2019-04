Eingesperrte Gesellschaft

Mannheim.Es werde, so sagt es die Dramaturgin Anna-Sophia Güther, ein „großer Abend über die Freiheit“, das Stück „Der Würgeengel“. Anna-Elisabeth Frick – vor zwei Jahren beim Körber Studio für Junge Regie in Hamburg ausgezeichnet – bringt es im Mannheimer Nationaltheater frei nach dem Film von Luis Buñuels in fantasievollen Kostümen und einer für Frick typischen Mischung aus Sprechtheater, Tanz, Musik und Performance auf die Bühne. Am Freitag, 5. April, hat die Produktion Premiere, die ist allerdings schon ausverkauft.

Ringen um Freiheit

„Der Würgeengel“ aus dem Jahr 1962 gilt als surrealistisches Meisterwerk des spanisch-mexikanischen Filmemachers Luis Buñuel: Eine vornehme Abendgesellschaft trifft sich nach dem Opernbesuch in einer Villa. Die Dienerschaft verlässt das Haus, die Gäste bleiben über Nacht – um am nächsten Morgen festzustellen, dass sie das Haus nicht mehr verlassen können. Eine unsichtbare Wand trennte sie von der Außenwelt. Tage vergehen, Panik macht sich breit.

„Jede Figur ringt um ihre persönliche Freiheit, wobei das Bedürfnis nach und Verständnis von Freiheit sehr individuell sind“, sagt Güther, die seit Dezember vergangenen Jahres als Dramaturgin für das Nationaltheater Mannheim arbeitet. Immer wieder wird der Satz wiederholt „Wir müssen eine Entscheidung treffen, wir müssen hier raus“. Nur: Es passiert nichts. „Es ist diese Handlungsfähigkeit, die Elisabeth Frick mit Blick auf die heutige Gesellschaft interessiert hat: Warum kommt die Gesellschaft nicht ins Handeln? Die Lösungen sind eigentlich da, sie liegen auf dem Tisch, oder scheinen auf dem Tisch zu liegen, man müsste nur zupacken.“ Oder nicht?

Imfo: Weitere Termine im April: Do, 18. und Fr, 26., jeweils 20 Uhr. Karten: 0621/1680 150.

