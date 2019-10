Einkaufsstadt Mannheim

Mannheim.Rund 2000 Einzelhandelsgeschäfte befinden sich in der Mannheimer Innenstadt – damit zählt die Quadratestadt zu den zehn einkaufsstärksten in Deutschland. Bei der Stadtführung „Mannheim für Shoppingherzen“ erfahren die Teilnehmer am Samstag, 2. November, wie es dazu kam. Auf der rund zweistündigen Tour blickt der Gästeführer zurück auf die historische Entwicklung und erklärt, warum Mannheim als Einkaufs- und Erlebnisstadt in Südwestdeutschland gilt. Die Führung beginnt um 10 Uhr an der Sitzgruppe vor P 7, 14a und führt über die Planken, einige Nebenstraßen und den Paradeplatz bis zum Marktplatz.

Zum Programm der Führung gehören Informationen über sogenannte „Concept Stores“, den Einzelhandel und die Geschichte des Wochenmarkts. Die Teilnahme kostet 8 Euro, Kinder bis 14 Jahren zahlen 6 Euro. Eine Voranmeldung unter der Rufnummer 0621/2 93 87 00 wird empfohlen. tbö

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 31.10.2019