Einladung zum Entdecken mit Genuss

Weisenheim am Sand.Genussvoll gefeiert wird am Wochenende beim Frühlingsfest in Weisenheim am Sand, das von Freitag bis Sonntag, 20. bis 22. April, zu einem Besuch in dem für seinen Obst- und Weinanbau bekannten Ort einlädt. Der Festplatz unter den Linden mit seinem Vergnügungspark markiert hierbei einen Treffpunkt für die ganze Familie – die jungen Gäste können sich hier unter anderem beim Autoskooter, auf dem Kinderkarussell oder in der Schiffschaukel vergnügen.

Für die Bewirtung sorgen auch Walter Haase und sein Team, die die Besucher mit hausgemachten Speisen verwöhnen. Christopher Nitsche kredenzt daneben Weisenheimer Wein und Sekt, ebenso Bier sowie Mix- und Longdrinks - und serviert obendrein hausgemachte Crêpes. Beim Ausschank der Ortsgemeinde können die Besucher eine Auswahl von Spitzenweinen sowie Sekt und Secco der Weisenheimer Weingüter verkosten; der Erlös ausschließlich der Gestaltung der 1250-Jahrfeier sowie der Verschönerung des Ortes zugutekommen.

Das Weingut Gästehaus Gehrig lädt am Freitag ab 19 Uhr zur Weißweinparty mit dem Trio Rühl-Ahl-Gonzo – dahinter verbergen sich Bandleader Robert Ahl, der Herbert-Grönemeier-Schlagzeuger Armin Rühl und Michael „Gonzo“ Novak, die Soul, Rock und Latin präsentieren. Am Samstag, 19 Uhr musiziert die Gruppe Woifeschdkänisch unplugged, am Sonntag, 11 Uhr, treten Olli Roth & Peter Stahl beim Frühschoppen und um 15 Uhr Roberto Moreno auf.