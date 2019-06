Einmalig in Deutschland

Die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz. © Staphil

Mannheim/Ludwigshafen.Seit 10. Juni arbeiten die Dirigierstudierenden der Musikhochschule Mannheim mit professionellen Orchestern und Chören intensiv in Proben zusammenarbeiten. Nun kommt die aktuelle Phase zu einem Ende: Was am 15. Juni bereits in der Mannheimer Epiphaniaskirche im Bereich Blasmusik über die Bühne ging, kommt für den Bereich Sinfonik am 19. Juni mit der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz in den Räumen der Philharmonie (Heinigstraße 40).

In einem Galakonzert um 20 Uhr werden dort die Studierenden aus Mannheim selbst das große Orchester leiten. Auf dem Programm stehen Werke von Mozart (Ouvertüre aus „Le Nozze di Figaro“), Brahms (Haydn-Variationen), Prokofjew („Symphonie classique“), Mendelssohn („Die Hebriden“, „Die Fingalshöhle“) und Zoltán Kodály (Tänze aus Galanta).

Hintergrund des Projekts ist, dass im Oktober 2018 an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim das Landeszentrum für Dirigieren Baden-Württemberg eröffnet wurde. Es bildet das komplette Spektrum der Kunst am Pult ab und bietet mit den Schwerpunkten Sinfonik, Oper, Avantgardeensemble, Chor, Blasorchester und Jazzorchester eine einzigartige Vielfalt. Ein solches Studienangebot findet sich national und auch international an kaum einer anderen Hochschule.

Am Landeszentrum wurde zudem erstmals an einer deutschen Musikhochschule eine Professur für die Leitung von Blasorchestern eingerichtet. Nicht nur deutschlandweit, sondern wahrscheinlich auch international einmalig ist die neue Professur für Dirigieren / Ensembleleitung Jazzorchester und verwandte Stilbereiche.

Als Partnerorchester für steht die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz zur Verfügung, im Fach Blasorchesterleitung wird es das German Wind Philharmonic sein und das Vokalensemble an der Musikhochschule Mannheim für die Chorleiter. Unterstützt wird das Projekt von der Stiftung Kunst und Kultur der Sparda-Bank Baden-Württemberg. dms

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 19.06.2019