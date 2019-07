Eintanzhaus öffnet alle Türen

Mannheim.Noch einmal vor den großen Sommerferien, am Samstag, 27. Juli, öffnet das Mannheimer Eintanzhaus seine Türen für die Zuschauer – und zwar zu Räumen, die dem Publikum in der Regel verschlossen bleiben.

Das La Trottier Dance Collective mit zwölf Tänzern und zwei Musikern lädt an diesem Abend in drei Vorstellungen (19, 20 und 21 Uhr) zu einem besonderen Projekt ein, bei dem bei Tanz, Licht- und Sounddesign das Publikum zu verschiedenen Stationen rund um das Eintanzhaus geführt wird. Es kann in unterschiedlichen Winkeln und Ecken Momente erleben, die mal abenteuerlich, mal skurril, mal verblüffend sind. Von innen wie von außen soll der „Eintanzparcours“ neue Perspektiven auf die denkmalgeschützten Räume der Trinitatiskirche, in denen das Eintanzhaus zu Hause ist, ermöglichen.

Anmeldung erforderlich

Der Eintritt zu den Vorstellungen ist frei, eine Anmeldung ist aber erforderlich (kasse@eintanzhaus.de). Das Ganze wird nach den Ferien, am Freitag, 13. September, noch einmal wiederholt (zwei Vorstellungen um 19 und 20 Uhr).

Die Trinitatiskirche gilt als eine der beachtenswertesten Kirchenbauten der badischen Landeskirche und genießt seit 1994 das Prädikat „Kulturdenkmal von besonderer Bedeutung“ in Baden-Württemberg.

Das Gebäude wurde von 1956 bis 1959 nach Plänen des Architekten Helmut Striffler (1927-2015) auf den Trümmern des Vorgängerbaus errichtet.

2015 wurde die Trinitatiskirche Mannheim zur Zwischennutzung ausgeschrieben. Seit 2017 bespielt das Eintanzhaus mit einem Programm aus zeitgenössischem Tanz, Konzerten, Kursen und vielen weiteren Angeboten das Haus. sba

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 25.07.2019