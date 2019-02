Eintauchen in eine Märchenwelt

Mannheim.Spannende Geschichten über das kleine Meermädchen werden bei dem Märchenabend am Donnerstag, 21. Februar, von Sabine Lutkat und Angelika Schmucker erzählt. Beginn ist um 20 Uhr im Mannheimer Märchenhaus in Seckenheim, Kehlerstraße 9. Kinder können an dem Abend in die Welt der Nixen, Seehunde, Perlen, Seeungeheuer und anderen Meeresbewohnern eintauchen. Der Eintritt beträgt zehn Euro, um eine vorherige Anmeldung wird gebeten. Weitere Infos gibt es auf www.mannheimermaerchenhaus.de unter Märchenabende oder unter der Nummer 0175/ 858 11 36. tati

