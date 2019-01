Eintritt frei, Getränke bitte mitbringen!

Mannheim.Komplett unkommerziell und allein dafür gemacht, Spaß zu bringen: Der Mannheimer Winteraward geht in diesem Jahr in seine achte Runde. Am Samstag, 19. Januar, treten im Jugendkulturzentrum Forum (Neckarpromenade 46) wieder Bands und Solokünstler auf – die Reihenfolge wird absichtlich nicht bekanntgegeben, um allen Künstlern den gleichen Zuspruch zu ermöglichen. Beginn ist um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei, eigene Speisen und Getränke dürfen ausdrücklich mitgebracht werden.

„Der Winteraward ist ein uneigennütziges Liebhaberprojekt von Musikern und Kulturschaffenden zum Wohle und zur Freude der allgemeinen Öffentlichkeit. Beweggründe sind in erster Linie die Lust daran, Zeit und Energie in ein schönes, gemeinsames Projekt zu stecken“, erklärt Joachim von Hunnius die Hintergründe. Mit von der Partie sind in diesem Jahr Wire Love (Post-Hardcore, Alternative), Bawrence of Aralia (Melodic Garage-Pop), Camel Moon (Psychedelic), Motorlizard (Doom, Rock), Loaded (Punk, Ska, Alternative) sowie Singer/Songwriter Aga L.

Nach dem Konzert steigt eine After-Show-Party im Kombinat in Mannheim. sdo

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 17.01.2019