Einzigartiges Erlebnis

Der KuK-Verein ist für seine Aktionen, die Kinder und Jugendlichen mit einem künstlerischen Projekt verbinden sollen, bekannt. So bemalte der Verein in der Vergangenheit unter anderem die Fressgasse als „Kunstteppich für Mannheim“ oder lud ein zum „tRAUMZEIT“-Theater.

Die Bands von fünf verschiedenen Mannheimer Einrichtungen spielen nun um die Gunst der Jury. Die über 40 Jugendlichen kommen von der Johannes-Kepler-Schule, der Kerschensteiner-Schule Schönau, dem Bach-Gymnasium sowie dem Jugendhaus Herzogenried und dem Johann-Peter-Hebel-Heim und bieten zum Teil eigene musikalische Kreationen oder auch Cover-Versionen von Songs bekannter Interpreten an.

„Die Kinder sollen die Bühne rocken, sich freuen, dabei zu sein und etwas Bühnenreifes vorbereitet zu haben“, betont Thomas Rolke, Leiter der Musikschule TonARTe, die die Jugendlichen bei den Proben im Vorfeld unterstützt hatte: „Das Erlebnis, da oben auf der Bühne zu stehen, ist etwas Einzigartiges und wird die Kinder in ihrem weiteren Vorankommen motivieren.“

Neben den Jugendlichen unterstützt der Verein durch die finanziellen Erlöse des Musikwettbewerbs wie in den vergangenen Jahren auch „Freezone“, eine Anlaufstelle für in Mannheim auf der Straße lebende Jugendliche, sowie das Radio Rumms, einem Projekt mehrerer sozialer Institutionen in Mannheim. Erstmals profitiert auch der gemeinnützíge Verein „Friends of Pop“, der die Mannheimer Popakademie unterstützt, von der Veranstaltung.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 19.07.2018