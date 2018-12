Eisenbahnen in Miniatur

Mannheim.Miniatur-Eisenbahnen, Blechspielzeug oder Modellautos: Freunde des Spielzeugs kommen am Samstag, 15. Dezember, von 11 bis 16 Uhr in der Kulturhalle in Mannheim-Feudenheim auf ihre Kosten. Beim Eisenbahn- und Spielzeugmarkt zeigen etwa 35 Aussteller Loks, Waggons und Zubehör aller Hersteller und in allen Spurweiten. Altes Blechspielzeug und Modellautos sind ebenfalls zu finden.

Sammler können selbstverständlich auch mal ein passendes Teil für die Eisenbahn gegen ein überflüssiges Exemplar bei einem Aussteller eintauschen. Der eine oder andere Aussteller ist auch an einem Ankauf interessiert.

Eine Strecke zum Ausprobieren ist vorhanden, und auch für Verpflegung ist gesorgt. Der Eintritt zum Eisenbahn- und Spielzeugmarkt in Feudenheim kostet für Erwachsene drei Euro, Kinder bis 16 Jahre kommen kostenlos in die Kulturhalle. Dort sind ausreichend Parkplätze vorhaben, außerdem hält die Stadtbahnlinie 2 in der Nähe der Halle (Haltestelle Feudenheim Kirche). cs

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 13.12.2018