„Electric Ladysound“ mit neuem Album

Heidelberg.Laing haben sich drei Jahre Zeit genommen, um ein neues Album herauszubringen. Nun melden sich die vier Mitglieder mit „Fotogena“ zurück und gehen mit dem Album auch direkt auf Tour. Am Mittwoch, 23. Januar, 20 Uhr, sind sie in der Halle 02 in Heidelberg zu hören.

Auf der Bühne begeistert die Band mit ihrer außergewöhnlichen Performance aus mehrstimmigem Gesang, Choreographie und minimalistischem elektronischen Sound und untermauert damit ihre Ausnahmestellung in der deutschen Musikszene: Drei Sängerinnen, eine Tänzerin – das gibt es kommerziell erfolgreich nicht noch einmal. Die Berlinerinnen werden live von Schlagzeugsounds begleitet und bezeichnen ihren Stil selbst als „Electric Ladysound“. Mit ihren Songs in deutscher Sprache haben sie sich ein eigenes Genre geschaffen und waren unter anderem schon beim Bundesvision Song Contest 2012 in Mannheim sowie im Vorentscheid des Eurovision Song Contest 2015 zu hören. Vorgruppe bei Laings Konzert ist King Mami. sdo

