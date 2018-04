Anzeige

Mannheim.Mehr als 40 Künstler, 19 Stunden Musik und sechs Floors – darauf können sich Technobegeisterte am Wochenende freuen. Denn das weltbekannte Elektro-Festival Time Warp kommt wieder auf das Maimarkgelände in Mannheim.

Neben bekannten Größen aus der Szene und neuen Musikern wie Paula Temple und Nastia gibt es dieses Jahr eine Vinyl-Tanzfläche. Ricardo Villalobos und Raresh – flankiert von Sonja Moonea, Nicolas Lutz und weiteren Künstlern – werden dort analoge Platten und digitale Tracks kombinieren.

Info Time Warp Das Festival startet am Samstag, 7. April, um 19.30 Uhr und geht bis Sonntag um 14 Uhr. Zusätzliche Bahnen pendeln am Samstag von 19.40 bis 2.40 Uhr etwa alle 20 Minuten zwischen Hauptbahnhof, Planetarium, Neuostheim, Maimarkt und SAP-Arena. Am Sonntag fahren sie von 3 bis etwa 15.30 Uhr. Die Eintrittskarte ist auch als Fahrkarte gültig. Um die Lärmbelastung der Anwohner zu reduzieren, kontrollieren Mitarbeiter der Stadt den Geräuschpegel. Beschwerden unter Telefon 0621/42 50 98. ham

Die altbekannten Time- Warp-Familienmitglieder Sven Väth, Laurent Garnier und Marco Carola bescheren dem Publikum jeweils ein vierstündiges Set. Nina Kraviz spielt die Schlussakkorde auf Tanzfläche 2 und Marco Carola beendet auf Floor 3 schließlich um 14 Uhr die Party. Weitere Künstler wie Maceo Plex, The Martinez Brothers, Tale Of Us, Ben Klock und Rødhåd sollen rund 17 000 Besucher in die Halle locken.