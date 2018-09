Elektrisierende Experimente aus Südtirol

Herbert Pixner setzt auf ausgefeilte Sounds. © Pixner

Mannheim.Mit neuem Album kommt das Herbert Pixner Projekt am Freitag, 21. September, 20 Uhr, ins Capitol nach Mannheim: „Electrifying Music From The Alps“ heißen die Platte und das dazugehörige Live-Spektakel, das erneut auf ausgefeilte Sounds, experimentelle Arrangements und eine neue Inszenierung setzt. Der Name ist Programm, stammt Herbert Pixner doch aus Südtirol. Begleitet wird der Mann an diatonischer Harmonika, Klarinette, Saxophon, Trompete, Percussion und mit Effekten von Manuel Randi (Gitarre, Effekte), Heidi Pixner (Harfe) und Werner Unterlercher (Kontrabass). Die Instrumentenmischung verspricht einen Abend voller unerwarteter Klänge. sdo

