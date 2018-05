Elektronische Musik-Reise

Anzeige

Mannheim.Melodische elektronische Klänge kombiniert mit düsteren Beats – DJane Inga Mauer bringt am Samstag Sounds, die sich zwischen EBM, New Wave und Industrial Techno einordnen lassen in die Disco Zwei zu „Raw Materials“.

Von Russland in die Welt

Aufgewachsen in Sankt Petersburg bekam sie ihre erste Inspiration von der Musik des Labels Bunker Records, später produzierte sie selbst für die Marke. Das ermöglichte ihr, in ihrer Heimatstadt in dem Untergrund-Club Stackenscheid aufzulegen. Neben den Auftritten in ihrer Heimatstadt spielte sie in europäischen Städten wie Berlin, Amsterdam und Barcelona. Außerdem hat sie eine eigene Radio-Show mit dem Titel „Bon Voyage.“ Jeder Track befasst sich dabei mit einem eigenen Thema. Dem Titel ihrer Show entsprechend ist sie in ihrem Leben viel gereist und oft umgezogen, inzwischen lebt sie in Den Haag. Inga Mauers Musik entspricht ähnlich wie ihre persönliche Reise auch keinem festgelegten Genre, beinhaltet aber hauptsächlich Elemente aus Techno und Elektro. Die Produzentin, die bislang eine EP und ein Album veröffentlicht hat, wird am Samstag von DJ Albert aus Mannheim unterstützt. ham