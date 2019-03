Elfen vertreiben den Winter

Mannheim.In den Stadtparks blüht und grünt es jeden Tag etwas mehr und mit dem Frühling kommt auch das öffentliche Leben zurück in die großen Mannheimer grünen Oasen.

Im Luisenpark vertreiben Blumenkinder, Elfen und Ritter am Sonntag den Winter. Gemeinsam laufen sie durch die Anlage, tragen Frühlingsblumen und ziehen humorvolle Wagen hinter sich her. Handschuhe, Mütze und Schal gehören an diesem Tag in den Kleiderschrank. Vor dem offiziellen Beginn der Veranstaltung um 14.30 Uhr erhalten die Besucher Brezeln zur Stärkung, anschließend setzt sich der Zug vom Haupteingang aus in Bewegung.

Schneemann in Flammen

An der Seebühne angekommen, wird ein großer Schneemann als Symbol für den scheidenden Winter verbrannt. Den Abschluss bildet ein musikalisches Programm auf der Seebühne. Die Veranstaltung ist kostenlos, nur der Parkeintritt muss entrichtet werden.

Einen Einsteigerkurs für Ponys bietet der Luisenpark am Sonntag zwischen 13.30 und 15 Uhr an. Kinder ab fünf Jahren erfahren, wie die Tiere richtig gefüttert werden, was sie mögen und was nicht und auf welche Art sie mit den Menschen kommunizieren. Die Dauer des Kurses „Pony-ABC“ beträgt eineinhalb Stunden. Veranstaltungsort ist der Bauernhof.

Immer donnerstags um 14.30 Uhr finden im Herzogenriedpark Tierspaziergänge statt. Das Angebot, mit Ponys und Eseln durchs Grüne zu laufen, richtet sich vordergründig an Kinder, die im städtischen Umfeld wenig Gelegenheiten haben, mit Tieren in Kontakt zu kommen. Pfleger Niko Xanthopoulos unterhält die Teilnehmer mit Geschichten rund um die Tiere.

Ausgangspunkt des kostenlosen Spaziergangs ist der Bauernhof. Bei schlechtem Wetter entfällt die Veranstaltung. tbö

