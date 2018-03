Elisabeth Augusta zurück im Schloss

Anzeige

Mannheim.„Ich amüsiere mich aufs allerbeste“ tönt es am Sonntag, 11. März, um 14.30 Uhr aus den prunkvollen Sälen des Barockschlosses in Mannheim. Eine Vertraute der Kurfürstin Elisabeth Augusta führt die Besucher durch die alten Räume der Kurfürstin. Dabei offenbart sie so manch ein Geheimnis aus dem Leben einer Frau, die mit gerade einmal 21 Jahren eine glanzvolle Hochzeit mit Carl Theodor von Pfalz-Sulzbach feierte und sich daraufhin ins Vergnügen stürzte – aber auch Schicksalschläge wie den tragischen Tod ihres einzigen Sohnes hinnehmen musste. Die Schlossführung kostet für Erwachsene 12 Euro und für Ermäßigte 6 Euro.

Das Leben bei Hofe

Eine lebendige Kostümführung verspricht „Das Leben bei Hofe“ für Kinder und Jugendliche ab zehn Jahren. Begleitet von einem Mitglied des Hofes, ebenfalls in historischer Gewandung bekleidet, lädt das Schloss zu seinen Glanzzeiten während des Barocks ein. Das waren vor allem die Jahre, als Carl Theodor und seine junge Ehefrau Elisabeth Augusta, sowie später Napoleons Adoptivtochter Stéphanie de Beauharnais, die verwitwete badische Großherzogin, in den Prunkräumen des Mannheimer Schlosses residiert haben. Die Führung in barocker Bekleidung kostet für Erwachsene 12, ermäßigt 6 Euro. Bei beiden Führungen wird um telefonische Anmeldung gebeten. man

Info: Anmeldung und Informationen unter Telefon 0621/65 88 80.