Ella & Louis legt nach

Henning Sieverts stellt das Album „ Aerea“ vor. © Rinderspacher

Mannheim.Im neuen Jazzclub Ella & Louis im Mannheimer Rosengarten ist nach der Eröffnungswoche das reguläre Programm angelaufen – und setzt den Anspruch von Kurator Thomas Siffling an die Programmauswahl fort: Am Montag, 24. September, 20 Uhr, gibt es zunächst Worldjazz von Hotel Bossa Nova. Auf seiner „Little Fish“-Tour macht das Wiesbadener Quartett um Sängerin Liza de Costa in Mannheim Station, um seinen Mix aus Jazz, Fado, Samba und Flamenco zu präsentieren. Seit 2005 sind die Frontfrau, Alexander Sonntag (Kontrabass), Wolfgang Stamm (Schlagzeug, Percussion) und Gitarrist Tilmann Höhn unterwegs. 16 Euro kostet der Eintritt im Vorverkauf. Abendkasse: 18 Euro.

Am Dienstag, 25. September, 20 Uhr, ist dann im Rahmen eines IG-Jazz-Konzerts der Bassist Henning Sieverts mit seinem Projekt Symmethree zu hören: Begleitet von Nils Wogram (Posaune) und Ronny Graupe (Gitarre) stellt er das Album „Aerea“ vor – und setzt damit auf eine ungewöhnliche wie spannende Kombination der Instrumente, gespielt von drei herausragenden Interpreten der aktuellen Jazz-Szene. Auch hierzu kostet eine Karte 16 Euro. sdo

Info: Die Sitzplatzvergabe erfolgt an den Konzertabenden durch das Ella-&-Louis-Personal. Tickets gibt es montags und mittwochs von 11 bis 14 Uhr unter Telefon 0621/1568317 oder an der Abendkasse. Geöffnet ist der Club montags, dienstags und samstags ab 19 Uhr, dienstags, donnerstags und freitags ab 18 Uhr.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 20.09.2018