Emotionales Durcheinander

Heidelberg.Muss man immer und zu jeder Zeit die Wahrheit sagen? Oder ist die Lüge, frei nach Voltaire, unter Umständen sogar „eine Tugend, wenn sie es erlaubt das Leiden zu vermeiden?“ Wieder hat der französische Theaterautor und Romancier Florian Zeller die Konstellation zweier Ehepaare aufgespießt. Dieses Rezept funktionierte schon in seinem Stück „Die Wahrheit“ ganz ausgezeichnet, gespielt wurde es in der Inszenierung von Ute Richter am Zimmertheater Heidelberg über 100 Mal, und das Publikum war von den geistreichen Dialogen und überraschenden Wendungen begeistert.

Jetzt dürfen sich die Besucher auf das komplementäre Stück „Die Lüge“ von Florian Zeller freuen, das an diesem Donnerstag (16. August, 20 Uhr) im Heidelberger Zimmertheater Heidelberg Premiere hat. Dieses Mal wird Gastregisseur Christian Schulz das verwirrende Beziehungsgeflecht aufdröseln, wieder ist es ein Vierpersonenstück, in dem sich die Protagonisten verheddern. Ausgangspunkt ist eine Beobachtung, denn Alice hat beim Shoppen Michel gesehen, wie er eine ihr fremde Frau geküsst hat. Keine gute Ausgangslage für das Abendessen, zu dem Alice und Paul das befreundete Ehepaar Michel und Laurence eingeladen haben. Alice will absagen, doch schon klingelt es an der Tür und die Gäste treffen frohgemut ein.

Florian Zeller entwickelt daraus ein geistvolles Pingpong, in denen die verzweifelte Suche nach Alibis ebenso eine Rolle spielt wie die Versuche, aus den emotionalen und verbalen Verstrickungen wieder herauszukommen. Wie immer bei Florian Zeller sind die Dialoge gespickt mit französischem Esprit, und der Besucher wird in ein Minenfeld geführt, in dem ein Puzzle zusammengesteckt werden muss, wie viel Wahrheit in der Lüge und wie viel Lüge in der Wahrheit enthalten sein könnte.