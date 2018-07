Endlich draußen toben!

Anzeige

Mannheim.Am Wasserturm wird es zum 29. Mal jede Menge sportlichen Spaß und Spiel geben. Vor allem für die Jüngeren gibt es viel zu erleben. Sie dürfen sich rund um den Mannheimer Wahrzeichen richtig austoben und die Sportangebote in Mannheim und der Region kennenlernen. Die Veranstaltung „Sport und Spiel am Wasserturm“ am Sonntag, 8. Juli, sorgt von 11 bis 18 Uhr für Non-Stop-Unterhaltung. Hoch hinaus geht es am Kletter- und Kistenstapelturm. Dort können die Kleinen einen Turm stapeln und diesen erklimmen. Wer doch lieber am Boden bleiben möchte, kann einen Parcour-Lauf machen, tanzen, Modellflugzeuge bedienen, boulen oder sich beim Fechten testen.

„Das ist eine einmalige Gelegenheit, sich an einem Ort an so vielen verschiedenen Sportarten zu versuchen und über die Vereinslandschaft zu informieren“, sagt Sabine Hamann, Vorsitzende des Sportkreises Mannheim. Gemeinsam mit der Stadt ist der Verband federführend für die Veranstaltung.

Programm (Auswahl) VR Bank-Bühne 11 Uhr: Zirkus Paletti 11.30 Uhr: Lil´Bouncers 12.30 Uhr: Tausendfüßler Club 13.30 Uhr: Teakwon-Do Club 14 Uhr: Tanzschule CreaDom 14.30 Uhr: Aerobic Teens 16.30 Uhr: Capoeira Kids 17 Uhr: Son Latino Tanzschule Turngau-Rasenbühne 12 Uhr: Thai-Bombs 12.30: Shining Dancegirls 13 Uhr: Boxring Mannheim 13.30 Uhr: Turnen Air Track 15 Uhr: Kinder Zumba Sommertanz 15.30 Uhr: Qwan Ki Do Mannheim 16 Uhr: Training, Tanz und Sport mit Baby 16.30 Uhr: Jump and Roll 17 Uhr: Dance Company RNF Truck 12.30 Uhr: Maskottchen-Rennen 15 Uhr: Mannheimer Morgen Kinder-Laufrad-Rennen

Für leistungssportlichen Anspruch sorgen verschiedene Wettkämpfe: Das beliebte Maskottchen-Rennen, der Handycap-Lauf und das Kinder-Laufrad-Rennen. Bei einem Rollstuhlparcour können die Kleinen ihre Geschicklichkeit im Rollstuhl testen.